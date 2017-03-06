Патрульні влаштували погоню за п’яним мажором на краденому “BMW”

Інспектори наказали водієві зупинитися, але він продовжив рух і почав втікати. Патрульні миттєво відреагували і почали наздоганяти, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

Автомобіль вдалося зупинити аж за містом, у селі Заруддя Збаразького району. До 28-річного водія охоронці порядку були змушені застосувати спецзасоби кайданки. Він перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Однак від освідування відмовився.

Після того, патрульні доправили його до відділку поліції. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик.

На правопорушника поліцейські склали 2 протоколи. Зокрема, за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку). Також винесли постанову за ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів).