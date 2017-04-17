Патрульні влаштували погоню за п’яний водієм і закували його в кайданки. ВІДЕО

Водій на вимогу патрульних не відреагував, лише натиснув на педаль газу й кинувся щосили втікати. Інспектори хутко взялися його наздоганяти. Після 10-хвилинного переслідування поліцейським вдалося зупинити втікача.

Охоронці порядку одразу застосували до 32-річного водія спецзасіб — кайданки. У керманича були помітні явні ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування він погодився пройти у медичному закладі. Результат – 0, 50 проміле алкоголю в крові.

На правопорушника поліцейські склали 2 адміністративних протоколи: за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП, а також винесли постанову за ч.6 ст. 121 (Порушення ПДР) КУпАП.

Автомобіль ВАЗ евакуювали для зберігання на штрафмайданчик, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.