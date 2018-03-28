Патрульні вчать тернопільських школярів оборонятися

28/03/2018 0
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Про безпеку своєї дитини в сучасному світі рано чи пізно замислюються кожні батьки. Як захистити свою дитину, коли вас немає поруч? Відповідь тільки одна: ваша дитина повинна вміти оборонятися самостійно.

Власне, для цього патрульні започаткували заняття в школах, на яких допомагають школярам опанувати елементи самооборони. Перше заняття вони провели для вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

– Ці дітки особливо вразливі і можуть не почути моменту нападу, тому ми вчимо їх, як правильно дати відсіч злочинцям, – розповідає інспектор зв’язків з громадськістю Олександра М’ялковська. – Головним завданням дитини чи підлітка на вулиці є, насамперед, розпізнати загрозу і спробувати уникнути її. Ми показуємо елементи самооборони у випадку нападу в будинку чи на вулиці.

Діти охоче брали участь у заняттях і сумлінно виконували усі прийоми, які показували патрульні поліцейські.

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