Патрульні вчать тернопільських школярів оборонятися

Власне, для цього патрульні започаткували заняття в школах, на яких допомагають школярам опанувати елементи самооборони. Перше заняття вони провели для вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.



– Ці дітки особливо вразливі і можуть не почути моменту нападу, тому ми вчимо їх, як правильно дати відсіч злочинцям, – розповідає інспектор зв’язків з громадськістю Олександра М’ялковська. – Головним завданням дитини чи підлітка на вулиці є, насамперед, розпізнати загрозу і спробувати уникнути її. Ми показуємо елементи самооборони у випадку нападу в будинку чи на вулиці.

Діти охоче брали участь у заняттях і сумлінно виконували усі прийоми, які показували патрульні поліцейські.