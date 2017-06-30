Патрульні спіймали велокрадія за 20 хвилин

30/06/2017 Розмір тексту:

Патрульні виявили чоловіка з викраденим велосипедом.

Тернополянин зателефонував на службу 102 повідомив, що у нього викрали велосипед на вулиці Мазепи. За його словами, крадіжка трапилася у період з 19:30 до 20:30 години 28 червня. Він назвав марку та описав велосипед.

Отримані дані патрульні одразу передали в орієнтування іншим екіпажам. Вже менше як за 20 хвилин інспектори помітили велосипед, який підпадав під орієнтування у селі Смиківці.