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Патрульні спіймали велокрадія за 20 хвилин
30/06/2017 0
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Патрульні виявили чоловіка з викраденим велосипедом.
Тернополянин зателефонував на службу 102 повідомив, що у нього викрали велосипед на вулиці Мазепи. За його словами, крадіжка трапилася у період з 19:30 до 20:30 години 28 червня. Він назвав марку та описав велосипед.
Отримані дані патрульні одразу передали в орієнтування іншим екіпажам. Вже менше як за 20 хвилин інспектори помітили велосипед, який підпадав під орієнтування у селі Смиківці.
46-річного чоловіка охоронці порядку доправили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин.
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