Патрульні спіймали велокрадія за 20 хвилин

30/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Патрульні виявили чоловіка з викраденим велосипедом.

Тернополянин зателефонував на службу 102 повідомив, що у нього викрали велосипед на вулиці Мазепи. За його словами, крадіжка трапилася у період з 19:30 до 20:30 години 28 червня. Він назвав марку та описав велосипед.

Отримані дані патрульні одразу передали в орієнтування іншим екіпажам. Вже менше як за 20 хвилин інспектори помітили велосипед, який підпадав під орієнтування у селі Смиківці.

46-річного чоловіка охоронці порядку доправили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,283 / 9.97m