Патрульні спіймали п’яного водія, який не думав, що попадеться. ФОТО
20/03/2018 0
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«Я не думав, що попадуся… Трішки посвяткували з друзями», – виправдовувався перед патрульними 22-річний водій Ford Transit.
Інспектори зупинили транспортний засіб 17 березня на вулиці Бродівській, близько 22-ї години через те, що кермувальник не ввімкнув ближнє світло фар.
Водій був напідпитку і навіть не заперечував цього. Підтвердив це і алкотест. З’ясувалося, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.
На правопорушника патрульні склали адміністративний протокол за ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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