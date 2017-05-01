Патрульні спіймали п’яного автозлодія на викраденому автомобілі. ФОТО

01/05/2017 Розмір тексту:

Патрульні затримали нетверезого водія, який, ймовірно, викрав автомобіль.

На проспекті С.Бандери патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2103, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 1 травня.

Водій зупинився і почав втікати. Однак інспектори наздогнали його. З’ясувалося, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер драгер показав 1,05 проміле. Це майже у 5 разів перевищує допустиму норму.