Патрульні спіймали п’яного автозлодія на викраденому автомобілі. ФОТО

01/05/2017 0
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Патрульні затримали нетверезого водія, який, ймовірно, викрав автомобіль.

На проспекті С.Бандери патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2103, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 1 травня.

Водій зупинився і почав втікати. Однак інспектори наздогнали його. З’ясувалося, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер драгер показав 1,05 проміле. Це майже у 5 разів перевищує допустиму норму.

При складанні адмінматеріалів на планшет патрульних прийшло орієнтування, що даний транспортний засіб знаходиться у розшуку. Його викрали на вулиці Симоненка.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Заявник впізнав свій транспортний засіб. Усі обставини встановлюють слідчі.

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