Патрульні спіймали “липового” учасника бойових дій

02/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Патрульні виявили нетверезого чоловіка з чужим посвідченням. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

Патрулюючи вулицю Степана Будного, близько 21-ї години, інспектори помітили нетверезого 45-річного чоловіка.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб встановити особу. При собі громадянин мав посвідчення учасника бойових дій. Зовнішність чоловіка і особи на фотокартці суттєво відрізнялися.

Патрульним вдалося встановити, що посвідчення чуже. Однак звідки воно у громадянина, він так і пояснити не зміг. Охоронці порядку доправили його до медичного закладу, щоб визначити ступінь алкогольного сп’яніння.

Після того, доправили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,280 / 9.47m