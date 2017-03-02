Патрульні спіймали “липового” учасника бойових дій
02/03/2017 0
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Патрульні виявили нетверезого чоловіка з чужим посвідченням. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
Патрулюючи вулицю Степана Будного, близько 21-ї години, інспектори помітили нетверезого 45-річного чоловіка.
Охоронці порядку підійшли до нього, щоб встановити особу. При собі громадянин мав посвідчення учасника бойових дій. Зовнішність чоловіка і особи на фотокартці суттєво відрізнялися.
Патрульним вдалося встановити, що посвідчення чуже. Однак звідки воно у громадянина, він так і пояснити не зміг. Охоронці порядку доправили його до медичного закладу, щоб визначити ступінь алкогольного сп’яніння.
Після того, доправили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин.
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