Патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена серед водіїв
08/01/2017 2
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Лише за ніч патрульні зупинили 5 водіїв напідпитку і 3 у стані наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
Зокрема, на вулиці вулиці Руській, близько 23-ї години вечора, інспектори помітили Land Rover Discovery, який порушив ПДР. 51-річний водій поводив себе досить неспокійно та при спілкуванні з патрульними виявив явні ознаки наркотичного сп’яніння.
Полісмени склали на водія протокол за ст.130 – керування у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП – порушення ПДР. У водія полісмени вилучили водійське посвідчення.
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Системний інженер
Помічник директора
Коментарі (2)
Zbruch08/01/2017
Юрій,ти неадекватний.Справа не в тому,як визначають,справав тому,щоб за кермом не бухали.
юрій08/01/2017
хто дав право цим п… освідчувати людей прибором драгер на дорозі, такого закону ще не мае,у пдд сказано про державтоінспектора а не про п… поліцейського.