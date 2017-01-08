Патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена серед водіїв

08/01/2017 2
Розмір тексту:
версія для друку

Лише за ніч патрульні зупинили 5 водіїв напідпитку і 3 у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Зокрема, на вулиці вулиці Руській, близько 23-ї години вечора, інспектори помітили Land Rover Discovery, який порушив ПДР. 51-річний водій поводив себе досить неспокійно та при спілкуванні з патрульними виявив явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Полісмени склали на водія протокол за ст.130 – керування у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП – порушення ПДР. У водія полісмени вилучили водійське посвідчення.

Рекордсменом серед нетверезих водіїв став 42-річний водій Geely. Алкотестер драгер показав результат 2,08 проміле алкоголю в крові. На водія патрульні відповідно склали протокол за ст.130 КУпАП та винесли постанову за ч. 6 ст. 121 – порушення ПДР.

  • Теги:

Коментарі (2)

Zbruch

08/01/2017

Юрій,ти неадекватний.Справа не в тому,як визначають,справав тому,щоб за кермом не бухали.

юрій

08/01/2017

хто дав право цим п… освідчувати людей прибором драгер на дорозі, такого закону ще не мае,у пдд сказано про державтоінспектора а не про п… поліцейського.

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,288 / 9.53m