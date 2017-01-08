Патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена серед водіїв

08/01/2017 Розмір тексту:

Лише за ніч патрульні зупинили 5 водіїв напідпитку і 3 у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Зокрема, на вулиці вулиці Руській, близько 23-ї години вечора, інспектори помітили Land Rover Discovery, який порушив ПДР. 51-річний водій поводив себе досить неспокійно та при спілкуванні з патрульними виявив явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Полісмени склали на водія протокол за ст.130 – керування у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП – порушення ПДР. У водія полісмени вилучили водійське посвідчення.