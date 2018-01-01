Патрульні привітали тернополян із Новим роком. ВІДЕО

31/12/2017 Розмір тексту:

Управління патрульної поліції в Тернопільській області вітає всіх з прийдешнім Новим роком!

Нехай наступний рік принесе добробут і успіх, дасть нові сили для досягнення самих зухвалих цілей, виправдає надії, а наполегливість і цілеспрямованість допоможуть здійснити мрії. Твердості духу, невичерпного оптимізму, міцного здоров’я та удачі в особистому житті.