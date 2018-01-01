Патрульні привітали тернополян із Новим роком. ВІДЕО
31/12/2017 0
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Управління патрульної поліції в Тернопільській області вітає всіх з прийдешнім Новим роком!
Нехай наступний рік принесе добробут і успіх, дасть нові сили для досягнення самих зухвалих цілей, виправдає надії, а наполегливість і цілеспрямованість допоможуть здійснити мрії. Твердості духу, невичерпного оптимізму, міцного здоров’я та удачі в особистому житті.
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