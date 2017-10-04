Патрульні привезли тернополянці “загубленого” чоловіка
04/10/2017 0
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Схвильована тернополянка 2 жовтня, близько 22-ї години, зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила, що її чоловік не повернувся з роботи і на зв’язок не виходить. Вона детально описала його прикмети. Охоронці порядку передали їх в орієнтування.
Патрулюючи вулицю 15 Квітня, близько 3-ї години ночі, інспектори виявили чоловіка який був схожий на розшукуваного. Вони підійшли до громадянина, щоб перевірити особу. Виявилося, що це той самий громадянин.
Патрульні одразу повідомили дружину про місцезнаходження чоловіка. Опісля доставили його за місцем проживання, повідомляють у патрульній поліції.
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