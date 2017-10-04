Патрульні привезли тернополянці “загубленого” чоловіка

04/10/2017 Розмір тексту:

Схвильована тернополянка 2 жовтня, близько 22-ї години, зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила, що її чоловік не повернувся з роботи і на зв’язок не виходить. Вона детально описала його прикмети. Охоронці порядку передали їх в орієнтування.

Патрулюючи вулицю 15 Квітня, близько 3-ї години ночі, інспектори виявили чоловіка який був схожий на розшукуваного. Вони підійшли до громадянина, щоб перевірити особу. Виявилося, що це той самий громадянин.