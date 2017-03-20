Патрульні порахують всі ями на тернопільських дорогах

20/03/2017 0
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Нещодавно інспектори відділу безпеки дорожнього руху розпочали весняне обстеження вулиць міста.

Вони перевіряють стан дорожнього покриття і виявляють ділянки, які можуть нести загрозу безпеці дорожнього руху. Усі недоліки щодо дорожнього покриття проїзної частини, узбіч та тротуарів вони фіксують і документують. Особливо їх увага зосереджена на місцях концентрації ДТП.

Опісля усі акти огляду та інформацію про незадовільний стан вулично-дорожньої мережі з пропозиціями щодо їх усунення надішлють міському голові та начальникам відповідних служб міста, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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