Патрульні порахують всі ями на тернопільських дорогах

20/03/2017 Розмір тексту:

Нещодавно інспектори відділу безпеки дорожнього руху розпочали весняне обстеження вулиць міста.

Вони перевіряють стан дорожнього покриття і виявляють ділянки, які можуть нести загрозу безпеці дорожнього руху. Усі недоліки щодо дорожнього покриття проїзної частини, узбіч та тротуарів вони фіксують і документують. Особливо їх увага зосереджена на місцях концентрації ДТП.