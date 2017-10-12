Водій маршрутки поплатиться за те, що поїхав на червоне світло

12/10/2017 0
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На вулиці Руській екіпаж патрульної поліції помітив маршрутку №15, водій якої проїхали на заборонений сигнал світлофора cьогодні, близько 11-ї години ранку.

Поліцейські зупинили правопорушника та провели профілактичну бесіду. Водій визнав своє порушення, повідомляють у патрульній поліції Тернополя. Відтак, тепер він має сплатити 425 гривень штрафу. У разі ж його несплати впродовж 15 днів розмір штрафу подвоїться.

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