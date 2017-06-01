Патрульні оштрафували водія буса, який їздив без лобового скла. ФОТО

31/05/2017 Розмір тексту:

Патрульні оштрафували водія, який їхав на автомобілі без скла.

Автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався на вулиці Об’їзній, по обіді 29 травня без лобового скла зупинили патрульні поліцейські.

Інспектори пояснили водієві його правопорушення і винесли штраф за ч.1 ст.121 КУпАП (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності). Сума штрафу за цією статтею складає 340 гривень.