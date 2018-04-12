Патрульні оштрафували тернополянина, який “викрав” власний автомобіль
12/04/2018 0
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10 квітня, близько 21-ї години, патрульним надійшло повідомлення про викрадення автомобіля BMW синього кольору на вулиці Степана Будного.
Зі слів заявника, свій транспортний засіб він залишив на стоянці. Патрульні поліцейські почали оперативно обстежувати прилеглу територію. Вказаний транспортний засіб інспектори знайшли у дворі будинку, повідомляють у патрульній поліції.
На громадянина патрульні винесли адміністративну постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Тепер він має заплатити від 51 до 119 гривень штрафу.
Зазначимо, що від початку року патрульні склали 48 адміністративних матеріалів на громадян, які зробили хибні виклики на спецлінію 102.
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