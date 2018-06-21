Патрульні оштрафували п’яну вагітну жінку, яка сиділа з чотирма дітьми на зупинці

20/06/2018 0
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Нетверезу вагітну жінку патрульні оштрафували через недогляд за дітьми.

Лікарі швидкої викликали на допомогу екіпаж патрульних на вулицю Живова 19 червня, близько 21-ї години. З їх слів, вагітна жінка напідпитку разом з 4 дітьми перебуває на зупинці громадського транспорту.

Прибувши на виклик, патрульні встановили особу матері – 29-річна мешканка Збаразького району. Вона вже притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Залишати її з дітьми в такому стані було небезпечно. 8-річну дівчинку, 6 та 4-річних хлопчиків інспектори відвезли до дитячого будинку на вулиці Стрімкій. Наймолодшу дитину, який виповнився лише рік, шпиталізували до обласної дитячої лікарні. Про випадок повідомили працівників ювенальної превенції.

Патрульні склали на безвідповідальну матір вже другий адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та постанову за ст.178 (поява в громадському місці в нетверезому стані). Після оформлення адмінматеріалів жінку відпустили додому. Про сім’ю повідомленно соціальну службу Збаразького району.

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