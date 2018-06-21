Патрульні оштрафували п’яну вагітну жінку, яка сиділа з чотирма дітьми на зупинці

20/06/2018 Розмір тексту:

Нетверезу вагітну жінку патрульні оштрафували через недогляд за дітьми.

Лікарі швидкої викликали на допомогу екіпаж патрульних на вулицю Живова 19 червня, близько 21-ї години. З їх слів, вагітна жінка напідпитку разом з 4 дітьми перебуває на зупинці громадського транспорту.

Прибувши на виклик, патрульні встановили особу матері – 29-річна мешканка Збаразького району. Вона вже притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

