Патрульні оштрафували п’яного комунальника

Прибувши на місце події, на вулицю Коновальця, патрульні виявили нетверезого працівника комунального підприємства, який сварився зі співробітницею. Чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Інспектори затримали його, освідували, результат – 2,37 проміле алкоголю в крові. А це майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на громадянина два протоколи за дрібне хуліганство та появу на робочому місці напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.