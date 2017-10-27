Патрульні оштрафували п’яного комунальника
27/10/2017 0
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«Співробітник лається, ображає і спричиняє конфлікт», – повідомлення такого характеру отримали поліцейські 26 жовтня о 13:56 годині.
Прибувши на місце події, на вулицю Коновальця, патрульні виявили нетверезого працівника комунального підприємства, який сварився зі співробітницею. Чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Інспектори затримали його, освідували, результат – 2,37 проміле алкоголю в крові. А це майже в 12 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на громадянина два протоколи за дрібне хуліганство та появу на робочому місці напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.
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