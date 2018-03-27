Патрульні оштрафували неадеквата, який роз’їжджав Театральним майданом
«Автомобіль Volkswagen Caddy роз’їжджає по Театральному майдану», – такий виклик отримали патрульні поліцейські 26 березня, близько 11-ї години.
У той час, на сусідній вулиці, ніс службу піший патруль. Охоронці порядку одразу вирушили на виклик. Поліцейських зустрів заявник і вказав на водія-правопорушника. У салоні автомобіля його не було. Побачивши патрульних, водій не ризикнув підходити до транспортного засобу, щоб не отримати штраф, тримався осторонь. Однак заявник і свідки події вказали на кермувальника і надали відповідні пояснення, повідомляють у патрульній поліції.
Патрульні запросили чоловіка до відділку поліції, щоб встановити його особу. Громадянин був напідпитку, поводився неадекватно. Від освідування категорично відмовився.
На кермувальника патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР та керування напідпитку. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
Управління патрульної поліції в Тернопільській області висловлює вдячність небайдужим громадянам, які допомагають інспекторам виявляти правопорушників.
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