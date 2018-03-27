Патрульні оштрафували неадеквата, який роз’їжджав Театральним майданом

27/03/2018 Розмір тексту:

«Автомобіль Volkswagen Caddy роз’їжджає по Театральному майдану», – такий виклик отримали патрульні поліцейські 26 березня, близько 11-ї години.

У той час, на сусідній вулиці, ніс службу піший патруль. Охоронці порядку одразу вирушили на виклик. Поліцейських зустрів заявник і вказав на водія-правопорушника. У салоні автомобіля його не було. Побачивши патрульних, водій не ризикнув підходити до транспортного засобу, щоб не отримати штраф, тримався осторонь. Однак заявник і свідки події вказали на кермувальника і надали відповідні пояснення, повідомляють у патрульній поліції.

