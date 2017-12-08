Патрульні оштрафували майже 70 водіїв маршруток

08/12/2017 0
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У рамках відпрацювання комплексу цільових заходів «Перевізник-зима», що триває з 17 листопада до 17 грудня, патрульні поліцейські продовжують приділяти особливу увагу транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів.

Впродовж проведення профілактичних заходів патрульні перевірили 441 автобусів, повідомляють у патрульній поліції. За вчинення адміністративних правопорушень до відповідальності вже притягнули 67 водіїв. 12 з них керували автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, 37 – відхилися від маршруту, 9 – порушили вимоги дорожніх знаків і розмітки, 1– порушив правила зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів, 1 – керував автобусом без необхідних документів, 7 – здійснювали перевезення пасажирів понад встановлену кількість.

Патрульні і надалі перевірятимуть маршрутні засоби та проводитимуть інструктажі з перевізниками та водіями щодо неухильного дотримання вимог ПДР та Правил перевезення пасажирів.

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