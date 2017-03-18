Патрульні оштрафували іноземця, який випив за обідом келих вина

Даний автомобіль інспектори зупинили на вулиці Танцорова. За кермом був 27-річний уродженець Республіки Гани. При перевірці на стан алкогольного сп’яніння, алкотест показав 0,77 проміле.

«За обідом я випив лише келих вина, я не знав, що це не можна…», – перед патрульними правопорушник.

На громадянина охоронці порядку склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.