Патрульні оштрафували іноземця, який випив за обідом келих вина
18/03/2017 0
Розмір тексту:
Повідомлення про те, що водій Mazda керує автомобілем на вулиці Руській у нетверезому стані надійшло на планшет патрульним вночі 16 березня. Заявник вказав номерний знак і прикмети транспортного засобу.
Даний автомобіль інспектори зупинили на вулиці Танцорова. За кермом був 27-річний уродженець Республіки Гани. При перевірці на стан алкогольного сп’яніння, алкотест показав 0,77 проміле.
«За обідом я випив лише келих вина, я не знав, що це не можна…», – перед патрульними правопорушник.
На громадянина охоронці порядку склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Особистий водій
Перекладач німецької мови