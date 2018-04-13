Патрульні оштрафували двох молодиків, які пиячили біля крамниці

Сьогодні з такого приводу небайдужий громадянин зателефонував на гарячу лінію 102. За його словами, двоє невідомих осіб розпивають алкоголь біля продуктового магазину.

Прибувши на місце, заявник вказав на чоловіків, які прямували на вулицю Шептицького. Охоронці порядку зупинили їх. Громадяни почали поводитись агресивно та виражатись нецензурною лайкою в бік поліцейських. Кілька разів патрульні зробили їм зауваження. Однак вони не реагували і продовжували поводитися зухвало.

Інспектори затримали і доставили дебоширів до відділку поліції.

Встановивши їх особи, патрульні склали на обох по два адміністративні протоколи за хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейських.