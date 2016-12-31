Патрульні оштрафували два десятки пішоходів

31/12/2016 Розмір тексту:

Напередодні новорічно-різдвяних свят охоронці порядку поспілкувались з тернополянами.

Як повідомляютьу прес-службі патрульної поліції, інспектори в пішому порядку працювали поблизу Центрального ринку та в центрі міста, провели безліч профілактичних бесід з метою недопущення створення аварійних ситуацій та запобіганню збільшенню ДТП за участі пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці чи на зоборонений сигнал світлофора.

Особливу увагу приділили дітям та особам похилого віку. Інспектори радили в зимовий період бути максимально уважними та обережними на вулично-шляховій мережі міста, звертати увагу на несприятливі погодні умови.

Як результат – 23 адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Патрульні пояснили пішоходам, що життя та здоров’я важливіші за будь-які справи.