Патрульні на Різдво зробили дітлахам незабутній сюрприз. ФОТО

08/01/2018 1
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Вчора на Театральному майдані було по-різдвяному тепло і весело.

Діти та дорослі мали змогу провести незабутній час в оточенні поліцейських, оглянути їхнє спорядження, спецзасоби та службові автомобілі.

Інспектори патрульної поліції спілкувалися з малечою та їх батьками – в ігровій формі розповідали учасникам заходу про правила дорожнього руху, а потім брали їх з собою у автопатрулювання Театральним майданом. Діти від такої уваги патрульних були в захваті.

Для дітлахів поліцейські підготували солодкі подарунки, фрукти та цікаву пізнавальну літературу, а ті, в свою чергу, віддячили правоохоронцям щирими посмішками та чудовим настроєм.

Управління патрульної поліції Тернопільської області вітає мешканців та гостей міста з Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя теплом, радістю та благополуччям.

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Коментарі (1)

Саша

08/01/2018

Хіба що можуть робити – СЕЛФІ. Це в них не забереш… Свою роботу треба робити – злочини треба розкривати…

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