Патріотичний Тернопіль “прославився” на всю Україну через халепу з державним прапором

16/01/2017 1
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У Тернополі вистачає людей і чиновників, які чимало говорять про свою патріотичність. Попри це вже кілька днів національний стяг на флагштоку поруч з пам’ятником Незалежності перебуває у відверто дивному місці.

Він скотився і замотався довкола металічних рейок.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Тарас Савчук.

«Патріотичний Тернопіль. так вже кілька днів… нікому не до того», – написав під розміщеним фото Савчук.

«Ой, засвяткувалися», – коментує Ольга Зайчук.

Тернополяни зауважують, що така картина центру Тернополя справді не пасує. Але зважаючи, що майдан перетворили на місце «випити-закусити», не дивно, що нікого не хвилює вигляд національного прапора на флагштоку.

Найцікавіше, що про інцидент в Тернополі вже довідалися на сході України.

«Я цю інформацію одержала з Харкова», – повідомила в коментарях Марія Горошко.

Джерело: 0352.ua

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Коментарі (1)

Common sense

16/01/2017

Я не знаю хто вас фінансує
Але будь що – навіть найочевиднішу банальщину ви списуєте на місцеву владу.
Ваша заангажованість приведе вас до краху

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