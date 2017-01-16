Патріотичний Тернопіль “прославився” на всю Україну через халепу з державним прапором
У Тернополі вистачає людей і чиновників, які чимало говорять про свою патріотичність. Попри це вже кілька днів національний стяг на флагштоку поруч з пам’ятником Незалежності перебуває у відверто дивному місці.
Він скотився і замотався довкола металічних рейок.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Тарас Савчук.
«Патріотичний Тернопіль. так вже кілька днів… нікому не до того», – написав під розміщеним фото Савчук.
«Ой, засвяткувалися», – коментує Ольга Зайчук.
Тернополяни зауважують, що така картина центру Тернополя справді не пасує. Але зважаючи, що майдан перетворили на місце «випити-закусити», не дивно, що нікого не хвилює вигляд національного прапора на флагштоку.
Найцікавіше, що про інцидент в Тернополі вже довідалися на сході України.
«Я цю інформацію одержала з Харкова», – повідомила в коментарях Марія Горошко.
Джерело: 0352.ua
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