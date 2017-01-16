Патріотичний Тернопіль “прославився” на всю Україну через халепу з державним прапором

16/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі вистачає людей і чиновників, які чимало говорять про свою патріотичність. Попри це вже кілька днів національний стяг на флагштоку поруч з пам’ятником Незалежності перебуває у відверто дивному місці.

Він скотився і замотався довкола металічних рейок.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Тарас Савчук.

«Патріотичний Тернопіль. так вже кілька днів… нікому не до того», – написав під розміщеним фото Савчук.

«Ой, засвяткувалися», – коментує Ольга Зайчук.

Тернополяни зауважують, що така картина центру Тернополя справді не пасує. Але зважаючи, що майдан перетворили на місце «випити-закусити», не дивно, що нікого не хвилює вигляд національного прапора на флагштоку.

Найцікавіше, що про інцидент в Тернополі вже довідалися на сході України.

«Я цю інформацію одержала з Харкова», – повідомила в коментарях Марія Горошко.

Джерело: 0352.ua