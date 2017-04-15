“Пасхальної надії та великодньої радості тобі, український народе!” – послання архиєпископа Василія

15/04/2017 Розмір тексту:

Всесвітліші і всечесніші отці, преподобні брати і сестри у монашестві, брати семінаристи, дорогі брати і сестри у Воскреслому Христі – вірні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та всієї митрополії.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

«Святкуймо перемогу над смертю, знищення аду,

іншого життя вічного початок,

і, радіючи, оспівуймо того, хто це вчинив,

– єдиного благословенного отців Бога і препрославленого»

(Канон Пасхи, пісня 7)

Таїнство Воскресіння Божого Сина відбувається у таємниці запечатаного гробу. Ця таємниця між Отцем та Сином, що сповнив діло відкуплення в досконалому послусі Отцеві. Символом цієї тайни є тиша, якою позначений увесь характер Богослужіння у дні, що передують Великодню. У цій тиші ми намагаємося доторкнутися до таїнства Воскресіння, в якому Господь Ісус Христос простелює кожному з нас шлях до життя нетлінного, над яким смерть більше не панує, оскільки причина смерті – гріх – переможений Жертвою Христа.«Зійшов ти, Христе, в глибини підземні, і розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених, і на третій день, як із кита Йона, воскрес ти із гробу» (Пісня 6). Воскресіння є таїнством не тому, що Бог хоче щось від нас приховати, а тому, що наш земний розум є обмеженим, аби пізнати ту нову дійсність Життя Вічного, що наступає після воскресіння Ісуса. Господь Бог бажає з нами поділитися цією правдою та об’являє її у численних праобразах протягом усієї історії спасіння.

Господній Перехід від смерті до Життя, який є нашою істинною Пасхою, сповняє весь людський рід надією, яку Бог у своєму милосерді дарує усім нам. Ця надія стає джерелом нашої радості у ці світосяйні святкові дні. Це надія для кожного, хто отримує свідчення Божої Любові, – свідчення Бога, котрий не хоче нашої смерті, але нашого життя, що не матиме кінця. Це також надія для наших рідних, котрі випередили нас у вічності, та вже увійшли в обітницю Воскресіння, за яких молимося у ці великодні дні.

У цей, 2017 рік, головною темою для нашої Церкви Синод єпископів визначив тему дияконії – жертовного служіння ближньому. У відкупительній жертві Христа знаходимо найкрасномовніший приклад такого служіння. Він віддав своє життя за багатьох, аби визволити нас від кайданів смерті. Він направду послужив усім нам, котрих цим визнав своїми ближніми. Його жертва є ключем для розуміння жертовності наших співбратів, що віддають життя за нас, своїх ближніх, у протистоянні агресору, який жадає нашого поневолення. Так само, як жертва Христова була Богом винагороджена перемогою над смертю – Воскресінням, подібно і жертва багатьох синів та дочок українського народу Господь винагородить перемогою над зазіханнями агресора. Влада зла є дочасною, як дочасною була влада смерті.

Всі, хто позначений печаттю хрещення в ім’я Ісуса, отримав особливе покликання бути свідком пасхальної надії, яку дарує Воскреслий. Приклад такого незламного свідка знаходимо в особі Патріарха Йосифа Сліпого, 125-ту річницю народження якого вшановуємо цього року. Довгі роки тюремного ув’язнення не змогли викорінити з його серця цієї надії. Попри всі труднощі він, ведений Провидінням Божим, залишався вірним свідком надії у воскресіння переслідуваної Української Греко-Католицької Церкви та нашої поневоленої Української держави. Бог покликав його до себе завчасно, так що він особисто цього не побачив за часів свого земного життя, проте всі ми стали свідками сповнення тієї обітниці. Бачимо, що Бог не залишає без винагороди жертовність та незламну відданість правді. У цей світлий день Воскресіння надихаймося прикладом таких великих свідків як патріарх Йосиф. Подібно до жінок мироносиць несімо радісну вістку про Воскресіння Господа, про перемогу життя над смертю.

Цього року відзначаємо також 150-ліття коронації Зарваницької ікони Матері Божої. На Всеукраїнську прощу, яка буде відбуватися 15-16 липня, очікуємо приїзд достойних гостей, серед яких буде блаженніший патріарх Святослав та префект Конгрегації у справах Східних Церков з Ватикану кардинал Леонардо Сандрі.

Дорогі у Христі! Сьогодні заношу цю радісну звістку про Воскресіння Ісуса у кожну українську родину, щоби Воскреслий зцілив усі рани, заподіяні гріхом та смертю і перетворив смуток на радість. Особливо єднаюся з тими, хто відірваний від власної родини, та відчуває присмак смутку, переживаючи ці Великодні дні. Це передусім воїни на передових позиціях та наші рідні, що знаходяться за кордоном. Причиною вашої відсутності сьогодні є вірність своєму обов’язку і жертовна любов до своїх родин та ближніх. Пам’ятайте, що цей смуток є дочасним і промине, як проминув морок гробу, поглинутий світлом Воскресіння. «Твоїм воскресінням Христе, ти полонив ад і воскресив людину, тож сподоби нас чистим серцем тебе оспівувати і прославляти» (Стихира Пасхальна Утрення).

Пасхальної надії та великодньої радості тобі, український народе.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

† ВАСИЛІЙ (Семенюк),

архиєпископ і митрополит

Тернопільсько-Зборівський,

адміністратор Кам’янець-Подільської єпархії