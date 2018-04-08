Пасхальне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

07/04/2018 Розмір тексту:

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату Дорогі браття і сестри!

Христос воскрес!

Серед усіх християнських свят особливою урочистістю відзначається святкування Пасхи Христової. Святкувати Пасху – це означає святкувати воскресіння Христове. Воскресіння Христове – це перемога Господа нашого Ісуса Христа над смертю у людській природі. Бог створив людину безсмертною, але через гріх Адама смерть увійшла в людську природу, і тому ми всі помираємо. Ісус Христос силою Свого Божества переміг смерть у людській природі. І тому смерть вже не царює над родом людським. Апостол Павло виголошує: «Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога? Жало смерті – гріх» (1 Кор. 15: 55 – 56). Той самий апостол, пояснюючи, хто переміг смерть, каже: «Дяка Богові, Який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа» (1 Кор. 15: 57).

Отже, смерть переміг Ісус Христос як Бог, Який з’єднався з людською природою, через неї зазнав смерті й силою Божества переміг смерть, воскреснувши з мертвих. Чи справді Ісус Христос воскрес? Де докази Його воскресіння? Доказом воскресіння є жінки-мироносиці і святі апостоли. Вони бачили Ісуса Христа воскреслим. Спочатку вони не вірили, що бачать воскреслого їхнього Учителя в тілі, думаючи, що перед ними стоїть дух, а не Христос у воскреслому тілі. Потім вони переконались, що бачать справді воскреслого Христа. Воскреслий Христос з’являвся апостолам не один раз. І не тільки апостоли бачили воскреслим Ісуса Христа, але й понад п’ятсот братів, тобто послідовників Христа. Воскреслого Христа бачив і Його гонитель – Савл, який потім увірував у Нього і став великим апостолом Павлом. Свідком воскресіння Христового була римська сторожа, яка бачила велике світло і порожній гріб. Не випадково вороги Христа – первосвященики і книжники – підкупили сторожу і просили її не говорити правду, і свідчити, ніби тіло Ісуса вкрали апостоли, коли вони, воїни, спали. Чи можливо, щоб римський воїн спав на сторожі? Ні! І самі первосвященики і книжники просили, а не примушували апостолів не проповідувати про воскресіння Христове.

Христос воістину воскрес! Тому і ми на вітання «Христос воскрес!» відповідаємо «Воістину воскрес!». Правду ми свідчимо чи неправду? Віра у воскресіння Христове перемогла весь світ, який був затьмарений ідолопоклонством. Мали язичники доказ воскресіння Христового, приймаючи християнство? Звичайно, мали! Який? Проповідь апостолів. Так, проповідь! Але вона супроводжувалась чудесами, які звершувались силою Того ж воскреслого Христа і благодаттю Святого Духа. Недаремно Господь Ісус Христос, возносячись на небо, сказав: «Я з вами до кінця віку» (Мф. 28: 20). Християни мають беззаперечний доказ воскресіння Христового. Однак блаженні ті, які не бачили воскреслого Христа і не бачили чудес, проте увірували, бо так сказав Сам Господь: «Блаженні ті, що не бачили, але увірували» (Ін. 20: 29).

Воскресіння Христове стало запорукою вічного життя всього людства. У дні печалі і скорботи після смерті наших близьких воскресіння Христове вселяє в наші серця велику надію. Воно дає нам мужність і силу перемагати смуток і тугу. Воскресіння Христове з’єднує живих і померлих в єдину родину. Воскресіння Христове дарувало нам повну радість.

Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом. Воно кличе нас до моральної чистоти і до святості. Тисячі тисяч святих Божих людей надихалися воскресінням Христовим на різноманітні подвиги, які прославили їхні імена вічною славою. Воскресіння Христове вчить нас бачити в людині брата, образ і подобу Божу. Воскресіння Христове виправдовує нашу боротьбу з неправдою. Воно надихає нас любити свою Батьківщину, свій народ і свою державу.

Воскресіння Христове відкрило новий сенс життя людини. Воно зробило земне життя осмисленим і цілеспрямованим. Попереду не смерть, не загибель, не знищення, а сприйняття іншого буття – «іншого, вічного, життя початок».

Смерть втратила для християнина свій жах і страх. Ось чому в ці святі дні Церква закликає нас до радості: «Світися, світися, новий Єрусалиме, радій нині і веселися, Сіоне…»; «Радістю обіймемо один одного…»; «Через Хрест прийшла радість усьому світові…»; «Смерті святкуємо умертвіння…».

Своїм воскресінням Христос дає нам силу для боротьби з гріхом. Він воскрешає наші душі і надихає нас на самовіддане служіння своєму народу, своїй державі в ім’я любові до Бога і людини. Воскресіння Христове дає нам надію, що Христос Спаситель, Який подолав смерть, має владу і над нашими бідами, скорботами і труднощами. Він попускає кризи в людському суспільстві, війни між народами; Він і припиняє їх, але для цього треба навернутися до Бога всім серцем, усім своїм життям. Він хоче, щоб усі люди увірували в Нього, змінили свій неправедний спосіб життя і ввійшли у вічне життя для блаженства.

У ці радісні пасхальні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесні ченці і черниці, улюблені браття і сестри, зі святом Воскресіння Христового. Вітаю з Пасхою Христовою Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український уряд, наших славних захисників – Збройні сили України, які не шкодують свого життя з любові до своєї Батьківщини. Вітаю з найбільшим християнським святом весь український народ і всіх українців, які перебувають за межами України на всіх континентах, але люблять Україну і допомагають їй.

Нехай милосердний Господь, Який Своїм воскресінням переміг гріх і смерть, дарує всім нам духовне оновлення, перемогу над зовнішніми і внутрішніми ворогами, видимими і невидимими, і нехай приведе всіх нас до миру і єдності, а в кінці життя – до вічного блаженства, заради чого Він помер і воскрес.

Воістину Христос воскрес!

Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України