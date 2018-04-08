Пасхальне послання архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора

07/04/2018 Розмір тексту:

Дорогі браття і сестри!

Христос воскрес!

Сьогодні ми, православні християни, святкуємо найбільш радісне і величне свято церковного року – Воскресіння Христове. У цьому святі ми прославляємо найвизначнішу історичну подію від створення людини. Адже, воскреснувши з мертвих, Господь перекреслив гріхопадіння наших праотців, звільнив нас від прокляття гріха і смерті, відкрив нам шлях до Царства небесного.

Чому для нас Воскресіння Христове має таке велике значення? Найперше тому, що без Воскресіння наша віра не має жодної основи і жодних підстав. «Якщо i Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна i віра ваша» (1 Кор. 15: 14), – каже апостол Павло. Справді, Воскресіння Христове стало сповненням і виконанням всього Євангелія. Адже якби Христос жив на землі, проповідував, творив чудеса, помер за чужі гріхи, але не воскрес, то Він був би звичайним мандрівним філософом, вчителем духовності, яким Його хочуть показати противники християнства, але не був би Сином Божим.

Воскресіння Господа стало найбільшим свідченням істинності Його проповіді, показало всім, що Христос звіщав людям абсолютну Істину як Бог; як виняткова подія воно всім людям довело правдивість кожного слова проповіді Сина Божого. Тому Євангеліє – це не збірник моральних правил, які стосуються щасливого життя на землі, це – дороговказ, слідування за яким приведе нас на небеса.

Іншим важливим аспектом особливого значення для нас Воскресіння Христового є сама суть цієї події. Кожна людина боїться смерті, цей страх є невід’ємною частиною нашої природи. Смерть – це розлука з рідними, близькими, втрата дорогої людини, невідворотні зміни, які відбуваються незалежно від нашого бажання. Смерть була наслідком гріхопадіння, оскільки, порушивши заповідь Божу, наш праотець Адам накликав на себе присуд Творця: «проклята земля через тебе… у поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся» (Бут. 3:17-19).

Воскресіння Христове підняло нас від пороху і відкрило шлях до неба, адже Воскрес не лише Христос як Особистість, але Він воскресив і всю людську природу. Як каже преп. Симеон Новий Богослов: «Славне Воскресіння Христове є власне наше воскресіння, яке промислительно здійснюється і проявляється в нас, умертвлених гріхом, через Воскресіння Христове». І в іншому місці преподобний каже: «Воскресіння душі – це єднання її з життям, яке є Христос… Хто ж не сприйняв ще і не побачив воскресіння душі своєї, той ще мертвий і не може поклонятись відповідним чином Господу Ісусу разом з тими, хто побачив Воскресіння Христове…»

Сьогоднішній день примушує нас задуматись: чи воскресли наші душі, чи звільнилися від тягаря гріха, який не пускає нас іти до Бога, чи ми є повноцінно православними християнами? Дуже часто ми живемо в гріху, не вважаючи його чимось поганим, порівнюємо своє життя з грішниками, а не зі святими і праведними людьми, ставимося до молитви формально і не поспішаємо чинити добро нашим ближнім. Якщо ми, будучи християнами, не живемо за вченням Христа, не маємо любові до Бога і ближніх, ходимо до храму задля годиться, а вийшовши з храму, продовжуємо свідомо грішити, то ми обманюємо себе, ніби віримо в Бога.

Люди шукають земного щастя, часто при цьому кривдячи інших, чинячи несправедливо, порушуючи закони Божі і людські. Заради цього примарного земного задоволення ми жертвуємо своїм вічним життям, зрікаємося Бога, Батьківщини, рідних і близьких, не боїмося порушити закони Божі, людські чи закони моралі, а тільки переживаємо, чи не понесемо відповідальність за їх порушення. І що ми отримуємо? Тимчасове задоволення, яке швидко минає, і залишається лише гіркота від усвідомлення, що ми втратили так багато, а за нею приходить відчай і духовний занепад.

І саме тому ми повинні сьогодні особливо згадати про Христа, Який воскрес, щоб відродити наші душі, вирвати їх з полону гріха і духовної смерті та піднести їх на небеса. Життя без Христа не є справжнім життям, бо як ми можемо жити без Джерела Життя, без нашого Творця і Спасителя?

Лише воскреснувши з Христом, відродивши наші душі, ставши на шлях духовного оновлення та боротьби з гріхом, очищення наших душ від скверни пристрастей, ми достойно зустрінемо Воскресіння Христове. Христос воскрес – тож воскреснімо і ми з Ним, скинувши заціпеніння гріха та смерті, оживімо для вічного життя в нашому Господі.

У цей радісний і святковий день Воскресіння Христового вітаю всіх священнослужителів нашої єпархії, священиків, дияконів, чесне чернецтво. Вітаю обласну і місцеву владу, воїнів Збройних Сил та добровольчих батальйонів, волонтерів і всіх, хто дбає про захист нашої Батьківщини в ці нелегкі дні війни на сході нашої держави. Вітаю всіх православних християн, всіх жителів нашої області.

Нехай Господь просвітить нас світлом Свого воскресіння, знищить всяке зло і запалить у наших серцях справжню любов до Бога.

Благодать Воскреслого Христа Спасителя, Який смертю смерть подолав, нехай завжди перебуває з усіма нами!

Воiстину Христос Воскрес!

Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький