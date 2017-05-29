Партія Добродомова рік не може позбутися депутата, що потрапив у корупційний скандал

29/05/2017 Розмір тексту:

В Україні дуже багато партій проголосили своїм лозунгом боротьбу з корупцією. Однак, як правило, ці лозунги дієві лише в передвиборчий період, коли треба багато обіцяти.

Після виборів “антикорупційне” завзяття чомусь притуплюється, а іноді й самі депутати “горять” на тому, з чим обіцяли боротися. Більше року тому в корупційний скандал потрапив депутат міської ради від відомої антикорупційної партії “Народний контроль” Роман Ляхович. За гарячими слідами лідер списку місцевих добродомівців Володимир Бліхар обіцяв позбавити корупціонера мандата. Спочатку йшла мова про те, щоб пан Ляхович добровільно склав мандат. Однак за рік, що минув з цього випадку, у “Народному контролі” схоже забули про свою обіцянку. Ляхович хоч і не ходить на засідання, але продовжує утримувати свій мандат. Не виключено, що для Володимира Бліхара це питання є не настільки принциповим, як раніше. У підприємця зараз зовсім інші інтереси. Перед прийняттям скандального Генплану віконний бізнесмен став секретарем “жирної” земельної комісії. Невпинно зростає кількість “завіконенних” бюджетних і небюджетних установ…

Та для розуміння того, що означають принципи в політиці, варто згадати ситуацію у міській “Свободі”, де за значно менші проступки намагаються позбутись народних обранців, які потенційно можуть зганьбити партійні принципи. Тому “Свобода” довший час тримається на плаву, а такі проекти, як “НК” зникають з поля зору одразу після виборів.