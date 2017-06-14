Парочка злочинців-рецидивістів за два місяці скоїла 40 крадіжок

14/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині крадії майна з автомобілів постануть перед судом.

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох раніше судимих місцевих жителів, які за два місяці поточного року здійснили близько 40 крадіжок акумуляторних батарей та іншого майна із автомобілів та підвальних приміщень жителів Тернопільського району, а також м. Тернополя.

За словами заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури Андрія Сарахмана, досудовим слідством встановлено, що всі крадіжки вчинялись у нічну пору доби, зазвичай шляхом пошкодження замків дверей автомобілів чи підвальних приміщень. Злодії збагатились чужими акумуляторними батареями, автомагнітолами, наборами автомобільних інструментів, радіаторними решітками і навіть дорожним знаком «аварійної зупинки».

На даний час правопорушники перебувають під вартою, за інкримінованим ним статтями 162, 185 КК України їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Тернопільській місцевій прокуратурі.