Паркуватися у Тернополі стало дорожче

18/01/2017 Розмір тексту:

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради сьогодні, 18 січня, прийняв рішення про підвищення тарифу на паркування.

Згідно з прийнятим рішенням, вартість паркування тепер зросте на 2 гривні і становитиме 6 гривень за годину, повідомляє Терноград.

У Тернополі є 9 платних парковок, які розташовані на Привокзальному майдані, на вулиці 15 Квітня, Коперника, Живова, Оболоня, Шептицького, Будного, на площі Героїв Євромайдану та на вулиці Микулинецькій.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі прийняли рішення про підвищення тарифів на перевезення у громадському транспорті. Разовий проїзд у маршрутному автобусі тепер коштує 4 гривні, у тролейбусі – 3 гривні.

Також повідомлялося раніше, що вартість паркування на території центрального автовокзалу у Тернополі зросла від 4,50 до 10 гривень.