Паралімпійський чемпіон Тарас Радь та ще троє тернополян отримали сертифікати на квартиру

29/06/2018 Розмір тексту:

Напередодні Дня Конституції міський голова Сергій Надал вручив сертифікати на квартири чотирьом тернополянам: чемпіону паралімпійських ігор у Пхьончхані в Південній Кореї, який виборов «золоту» медаль, Тарасу Радю; чемпіону світу серед військових, бронзовому призеру чемпіонату Європи серед молоді, майстру спорту України міжнародного класу Андрію Антонюку та двом військовослужбовцям.

«Сьогодні маю честь від імені усіх тернополян привітати вас і подякувати за те, що гідно представляєте наше місто та країну на спортивних змагання. Також особливо хочу подякувати військовослужбовцям, які забезпечують мирне небо над нашими головами, – зазначив очільник Тернополя. – Тому, думаю, квартира кожному з вас, яку виділяє міська рада, буде хорошою нагородою за ваші старання і стане стимулом іншим здобувати високі нагороди».