Паралімпійський чемпіон Тарас Радь та ще троє тернополян отримали сертифікати на квартиру
Напередодні Дня Конституції міський голова Сергій Надал вручив сертифікати на квартири чотирьом тернополянам: чемпіону паралімпійських ігор у Пхьончхані в Південній Кореї, який виборов «золоту» медаль, Тарасу Радю; чемпіону світу серед військових, бронзовому призеру чемпіонату Європи серед молоді, майстру спорту України міжнародного класу Андрію Антонюку та двом військовослужбовцям.
«Сьогодні маю честь від імені усіх тернополян привітати вас і подякувати за те, що гідно представляєте наше місто та країну на спортивних змагання. Також особливо хочу подякувати військовослужбовцям, які забезпечують мирне небо над нашими головами, – зазначив очільник Тернополя. – Тому, думаю, квартира кожному з вас, яку виділяє міська рада, буде хорошою нагородою за ваші старання і стане стимулом іншим здобувати високі нагороди».
Додати свій коментар
Головні новини
- Паралімпійський чемпіон Тарас Радь та ще троє тернополян отримали сертифікати на квартиру
- Поліцейському, який відмовився від величезного хабаря, дадуть премію? ВІДЕО
- Сталося неймовірне: закрили легендарну тернопільську піцерію. ФОТО
- В обласній раді вирішили, хто боротиметься за посаду директора лялькового театру
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...