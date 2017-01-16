Пара з Тернопільщини потрапила у смертельну аварію в Києві

16/01/2017 Розмір тексту:

Аварія сталася 15 січня зранку у Києві. 29-річний Василь та його наречена, 25-річна Надія, їхали на роботу у таксі Skoda.

Попередньо відомо, що автомобіль Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з таксі Skoda. В результаті удару Skoda відкинуло на 30 метрів в огорожу. Toyota теж влетіла в огорожу. Від удару пасажирка таксі загинула на місці аварії. Водія та пасажира Skoda забрали до лікарні у критичному стані. Водій Toyota відбувся лише синцями та забоями, повідомляє dtp.kiev.ua.

29-річний Василь Томунь родом з села Поділля Заліщицького району, його дівчина теж з Тернопільщини. Пара жила в Тернополі, працювала в Києві, де Василь був директором магазину, пише “20 хвилин“.

— Після аварії Василь потрапив до реанімації, його прооперували, видаливши селезінку, – розповідає подруга Василя Олеся Шкляр. – Зараз його стан стабільний, його перевели з реанімації.

Всі друзі, знайомі, одногрупники дуже переживають за Василя та готові допомогти коштами йому на лікування.

— Василь вчився у Тернопільському педуніверситеті на історичному факультеті. Працював у багатьох ресторанах та магазинах обласного центру, — розповідає Олеся Шкляр. — Його знають дуже багато людей в Тернополі та області. Василь з Надею були заручені, збиралися одружитися. До речі, у день трагедії у Василя саме було день народження.