Папа Римський покарав дев’ятьох священиків з Тернопільщини

21/03/2018 Розмір тексту:

Департамент УГКЦ повідомив про те, що 9 лютого 2018 року Святіший Отець Франциск затвердив декрети Архиєпископа і Митрополита Василія (Семенюка) про виведення з монашого стану дев’яти монахів: єромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака), єромонаха Андрія (Миколу Костевського), брата Макарія (Миколу Кошарського), брата Йоана (Михайла Ратича), брата Вартоломея (Андрія Зубрицького), брата Якова (Дмитра Сасіна), брата Пантелеймона (Івана Василика), брата Мар’яна (Муховського), брата Миколу (Хахулу).

Це рішення Святішого Отця є остаточним і не може бути оскаржене, повідомляє Експрес.

Як повідомляють в УГКЦ, ці особи є колишніми членами монастиря Святого Теодора Студита в с. Колодіївка, Тернопільської обл. Тепер вони незаконно перебувають у с. Посіч, Івано-Франківської обл.

Згідно із затвердженими декретами, вони втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються усіх обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів та не можуть більше називати себе монахами.

Крім того згідно із нормами церковного права, отець Планчак і отець Костевський не мають права священнодіяти. Вони не можуть служити Божественної Літургії, уділяти Святі Таїнства та здійснювати інші богослужіння у храмі чи поза ним, в тому числі звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні практики.

Довідка

3 травня 2017 року було оприлюднено заяву Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства з приводу «об’явлень» с. Марії Баран, які поширює о. Антоній-Григорій Планчак. З метою вирішення складних проблем, рішенням Гоави УГКЦ за згодою Постійного Синоду, відбулася реорганізація монастиря Святого Теодора Студита у с. Колодіївка. Дане рішення потвердила Конгрегація для Східних Церков у Ватикані.

Братія монастиря на чолі з ігуменом Марком (Шняком) прийняла рішення церковної влади і продовжує монаше життя у с. Колодіївка згідно із монашою традицією і правилами.

Натомість частина монахів не прийняла зауважень церковної влади і відмовилася її слухати. Вони продовжували порушувати монаші правила і остаточно незаконно поселилися у с. Посіч, Івано-Франківської обл. Вони не бажали виправити своєї поведінки. Після відповідних попереджень дев’ять монахів були видалені з монашого стану. Дане рішення особисто затвердив Римський Архиєрей.