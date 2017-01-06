Папа Римський передав подяку Роману Заставному

06/01/2017 Розмір тексту:

Подяку від Папи Римського отримав народний депутат Роман Заставний під час відзначення храмового празника Катедри Тернополя.

Відзнаку за особистий внесок у розбудову Марійського духовного центру в Зарваниці, загальний розвиток духовності та християнства в Тернополі обранцю від “Народного фронту” особисто вручив архиєпископ і митрополит Василій Семенюк.

“Його святість Франциск від глибини серця вділяє апостольське благословення Роману Заставному з нагоди року Божого Милосердя та через заступництво Пресвятої Богородиці благає про особливі небесні ласки, щоб завжди бути у світі видимим обличчям Отця”, – йдеться в подяці.

Як зазначив під час урочистостей кир Василій Семенюк, 2016 року духовний центр в Зарваниці, який належить до 20-ти найбільших духовних Марійських центрів Європи, вітав гостей з 16-ти країн. Щоб гідно та гостинно прийняти їх на високому рівні, долучилися багато людей та організацій, зокрема і Роман Заставний.