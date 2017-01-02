Пам’ятник на Східному: літак проти ангелів

19/07/2016 Розмір тексту:

Нова композиція під назвою «Борцям за волю України» може з’явитися на місці «Літака», що на проспекті Бандери. Відповідний проект вже затвердили фахівці на містобудівній раді. Утім, до втілення запропонованої ідеї ще далеко. Спочатку її необхідно обговорити з громадськістю та провести громадські слухання. До того ж є тернополяни, які виступають проти демонтажу літака і встановлення там іншої композиції.

– Дискусія стосовно того що робити з «Літаком» триває доволі довго, каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – На мою думку, як тернополянина, він має виключно ностальгічне значення і жодної художньо-естетичної цінності немає. Є висновки комісії, які вказують на те, що треба втручатися у цей пам’ятний знак оскільки є загроза його аварійності. Ще у 2012 році комісія обстежила пам’ятник, подивилася точки з’єднання літака з бетонною конструкцією. В бетонній конструкції є арматура, яка втримує літак і наявність бетонного моноліту ускладнює варіанти виходу із ситуації, оскільки сам демонтаж бетонної конструкції ще чотири роки тому коштував майже мільйон гривень.

У міській раді вивчали різні пропозиції, а нещодавно тернопільський архітектор Іван Осадчук запропонував ідею пам’ятника зі збереженням бетонної основи.

– З’єднання стріли з літаком в кінці хвоста кріпиться на чотирьох болтах, – каже архітектор. – Воно ненадійне і в критичний момент може завдати клопоту місту. Мову про демонтаж літака ведуть з початку 1990-х. У мене ідея цього пам’ятника виникла перед Великоднем цього року. Бетонна стріла ще в досить доброму стані і її можна використати, як основну несучу конструктивну опору для нової композиції. Архітектурно-художній задум буде втілений у трьох ангелах. Навколо бетонної основи буде зроблено каркас, який «обшиють» сірим та сріблястим металом. Композиція буде прикрашена також декоративними елементами, покритими сусальним золотом та сріблом. Композиція виглядатиме так, ніби ангели опускаються з небес. Це буде сучасна стилізована пластика. Внизу композиції – трьохярусний хрест, як увіковічення пам’яті – зі світлого граніту або мармуру, з руками, які тримають лампадку зі свічкою. Лампадка може працювати на газі, електриці або фотоелементах. Спереду на головному фасаді, як розгорнута книга, буде дві скляні пластини, на яких зі зворотного боку будуть вигравірувані обличчя історичних постатей, героїв України всіх часів, а на бокових гранях буде металева пластина з їхніми іменами. Проект обговорили на архітектурно-художній та містобудівній раді зі спеціалістами і вирішили назвати пам’ятник «Борцям за волю України».

У міській раді переконані, що нова композиція органічно доповнить той простір, який вже сформувався навколо «Літака».

– Цей елемент непогано завершує весь архітектурно-художній ансамбль бульвару, церкви, парку, духовного центру Святої трійці, каже Леонід Бицюра. – Це той елемент, якого там не вистачало.

Цю думку не розділяють тернополяни, які вже підписали петицію «Збереження на теперішньому місці та реставрація в оригінальному вигляді літака на Східному.» На сайті міської ради її оприлюднили 18 липня, а станом на ранок 19 липня вона вже зібрала 42 із 300 необхідних підписів. Її автор Олег Базар запропонував наступне:

«1. Повноцінне збереження монументу в оригінальному вигляді, тобто без будь-яких візуальних видозмін (окрім ремонтно-реставраційних робіт) в його конструкції, тим більше основних елементів – самого літака МіГ-15 та форм постаменту. Також недопущення будь-яких зайвих додатків до монументу;

2. Повноцінна комплексна реставрація пам’ятника згідно сучасних стандартів, враховуючи оригінальність проекту. Для прикладу — відновлення світлової ілюмінації, меморіальної таблиці, додаткове освітлення;

3. В жодному разі не допущення демонтажу та спорудження/встановлення будь-якого іншого об’єкту на місці “літака” або використання конструкцій теперішнього пам’ятника-монумента для подібних цілей».

– Найлегше нічого не робити, – зазначає Леонід Бицюра, коментуючи подану петицію. – Внаслідок недовіри у тернополян виникає спокуса нічого не чіпати і залишити все, як є, але це найлегший спосіб. Це не те, що мало би бути. Все середовище там вже сплановане, не вистачає тільки цього елементу. Петицію будемо розглядати, якщо вона набере необхідну кількість голосів. Та остаточне рішення буде приймати містобудівна рада – художники, архітектори, фахівці, які мають перспективне бачення. Має бути в таких випадках кваліфікована думка і кваліфіковане рішення. Цим пам’ятником ми можемо показати історичну тяглість нашої історії, наше натхнення, силу, енергію, це був би плюс для міста.

Пам’ятник «Борцям за волю України» – тільки проект. Його необхідно ще обговорити на громадських слуханнях, а потім приймати остаточне рішення. Зараз у міській раді приймають зауваження, пропозиції та побажання стосовно нової композиції. Надсилати їх потрібно на електронну скриньку прес-служби presamr@gmail.com.

Ольга Трач

Комп’ютерний макет пам’ятника Назар Туваков