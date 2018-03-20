Пам’ять січовиків Карпатської України вшанував голова обласної ради Віктор Овчарук

20/03/2018 0
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Біля меморіалу січовиків Карпатської України на Верецькому перевалі (с. Климець, Сколівський район Львівської області) відбулися заходи із вшанування пам’яті вояків Карпатської України.

У жалобних заходах взяв участь голова обласної ради Віктор Овчарук.

У рамках заходів – покладання квітів та запалення лампадок до могил січовиків Карпатської України, чин панахиди за полеглими січовиками Карпатської України та   скорботне віче.

«Верецький перевал – це місце, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України, – зазначив очільник Тернопільщини,  звертаючись до учасників шанувальних заходів. – Нечисленні загони Карпатської Січі самовіддано протистояли величезній силі агресора  радше силою духу, а не кількістю чи озброєнням. Підкарпатська Русь пройшла складний шлях свого політично-національного відродження у період між двома світовими війнами,  у напруженій боротьбі підняла знамена української ідеї, втілила її хоч і не на довго у реальну незалежність. ЇЇ мілітарна організація «Карпатська Січ» – героїчна та самовіддана. Вірність і мужність – ось головні риси її героїв: вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу в життя. Вірність і мужність аж до смерті! Значимість цих історичних подій у тому, що це фактично перший збройний спротив фашизму, який тут дістав відчутний опір у Другій світовій війні. А ще вони залишили слід в історії боротьби українського народу за національну державність. Виникнення Карпатської України як держави також ще раз продемонструвало перед усім світом, що Закарпаття – українська земля, де живуть українці, які бажають мати свою соборну державність разом зі своїми кровними братами на інших українських землях. Безперечно, що це один із прообразів нашої незалежності, її вояки – також посеред інших героїв стали прикладом наших нинішніх захисників України, які ціною власного життя  бережуть суверенітет та цілісність нашої держави на сході. Пам’ять про них – назавжди у наших серцях».

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