Пам’ять січовиків Карпатської України вшанував голова обласної ради Віктор Овчарук
Біля меморіалу січовиків Карпатської України на Верецькому перевалі (с. Климець, Сколівський район Львівської області) відбулися заходи із вшанування пам’яті вояків Карпатської України.
У жалобних заходах взяв участь голова обласної ради Віктор Овчарук.
У рамках заходів – покладання квітів та запалення лампадок до могил січовиків Карпатської України, чин панахиди за полеглими січовиками Карпатської України та скорботне віче.
«Верецький перевал – це місце, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України, – зазначив очільник Тернопільщини, звертаючись до учасників шанувальних заходів. – Нечисленні загони Карпатської Січі самовіддано протистояли величезній силі агресора радше силою духу, а не кількістю чи озброєнням. Підкарпатська Русь пройшла складний шлях свого політично-національного відродження у період між двома світовими війнами, у напруженій боротьбі підняла знамена української ідеї, втілила її хоч і не на довго у реальну незалежність. ЇЇ мілітарна організація «Карпатська Січ» – героїчна та самовіддана. Вірність і мужність – ось головні риси її героїв: вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу в життя. Вірність і мужність аж до смерті! Значимість цих історичних подій у тому, що це фактично перший збройний спротив фашизму, який тут дістав відчутний опір у Другій світовій війні. А ще вони залишили слід в історії боротьби українського народу за національну державність. Виникнення Карпатської України як держави також ще раз продемонструвало перед усім світом, що Закарпаття – українська земля, де живуть українці, які бажають мати свою соборну державність разом зі своїми кровними братами на інших українських землях. Безперечно, що це один із прообразів нашої незалежності, її вояки – також посеред інших героїв стали прикладом наших нинішніх захисників України, які ціною власного життя бережуть суверенітет та цілісність нашої держави на сході. Пам’ять про них – назавжди у наших серцях».
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