Паломники з Тернопільщини, які їхали з джерела святої Анни, постраждали в аварії на Рівненщині. ВІДЕО

20/01/2017 Розмір тексту:

20 січня, близько 10:30 години на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Тараканів Дубенського району 47-річний водій « Volkswagen Transporter » не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. У результаті ДТП семеро пасажирів потрапили до лікарні з незначними травмами.

Правоохоронці встановили, що люди якраз поверталися з джерела, що у селі Онишківці, та рухалися у напрямку Рівного. Поблизу села Тараканів водій, житель Збаразького району Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, допустив з’їзд у кювет, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

Сімох пасажирів: 43-х та 51-річну мешканок Кременця, двох 21-річних жительок Золочівського району Львівської області, 24-річну киянку, 44-річну — із села Білокриниця Кременецького району та 25-річного тернополянина після надання медичної допомоги відпустили.

Автомобіль «Volkswagen Transporter» доставлено на штрафмайданчик міста Дубно, повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.