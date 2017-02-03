Ожеледиця в Тернополі: у Надала знайшли крайніх

03/02/2017 Розмір тексту:

У зв’язку зі складними погодними умовами, в результаті часткової відлиги, дощу та похолодання, у Тернополі утворилася сильна ожеледиця. Комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі, посипати дороги та пішохідні ділянки протиожеледною сумішшю та вживати усіх заходів, щоб забезпечити нормальний прохід тернополян та проїзд транспорту.

«Вчора усі структури, відповідальні за прибирання міста (ОСББ, ЖЕКи та підприємства, які виграли тендер на прибирання міста), були попереджені, що очікується ожеледиця. Впродовж ночі у місті працювало 8 піскорозкидачів, які посипали траси 30% сумішшю солі та 6 машин посипало тротуари, – розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський. – Проте сильний дощ змивав усю суміш з тротуарів, тому не було результату від посипання. Роботи з посипання пішохідних та проїзних шляхів продовжилися після припинення дощу вже зранку 3 лютого».

Олег Соколовський каже, що, незважаючи на попередження, дуже погано спрацювали балансоутримуючі організації, або як їх називають «ЖЕКи». Тому усе керівництво цих підприємств надає пояснення щодо неякісного прибирання прибудинкових територій.

Тернополянам рекомендують перейти на так звану «зимову ходу» – робити короткі кроки та переносити центр ваги наперед, а автомобілістам – бути обережними на дорозі.

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