Озброєні і небезпечні: у мешканців Тернопільщини знаходять автомати, гранати та вибухівку

03/10/2018 Розмір тексту:

80 кримінальних проваджень розпочато за фактами незаконного поводження зі зброєю. Такі підсумки профілактичних заходів, що тривали на Тернопільщині з початку вересня до початку жовтня. Завданням поліцейських було виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Як повідомив начальник сектору управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Ігор Стегнович, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вісімдесятьма фактами незаконного поводження зі зброєю. З обігу вилучено 35 одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомати, карабіни, пістолети, обрізи.

Серед вилученого – 2797 бойових припасів, з яких левова частка це різнокаліберні патрони, 62 гранати та 47 одиниць інших боєприпасів.

Понад вісім кілограмів вибухових речовин теж були в арсеналі жителів Тернопільщини. Зараз усе це вилучено. Проте свідомі громадяни скористалися можливістю і, аби уникнути кримінальної відповідальності, добровільно здали поліцейським сім одиниць вогнепальної зброї та 200 грамів вибухівки.

Під час профілактичних заходів співробітники кримінальної поліції задокументували два факти збуту вогнепальної зброї. Розпочато кримінальні провадження.

Правоохоронці нагадують, що незаконне поводження зі зброєю – це кримінальна відповідальність. За це законодавством передбачено позбавлення волі до п’яти років.