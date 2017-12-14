Оце збитки: на Андрія у Тернополі вкрали дорогу іномарку

14/12/2017 0
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У Тернополі розшукують причетних до злочину крадіїв автомобіля. Невідомі особи близько п’ятої години ранку викрали з-під під’їзду власника легковий автомобіль.

Як повідомили журналістам сайту «Тернополяни» читачі, сталося це якраз на Андрія, коли заведено робити «збитки». Звісно, на дитячі пустощі це мало схоже, адже тут діяли професіонали.

Злодії викрали автомобіль «Toyota Auris» сріблястого кольору, коли надворі було ще достатньо темно. Відеокамера, яка встановлена на будинку для спостереження, зафіксувала момент крадіжки. Все сталося за лічені хвилини. Крадіїв було троє.

Наразі справою займаються правоохоронці.

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