Оце збитки: на Андрія у Тернополі вкрали дорогу іномарку

Як повідомили журналістам сайту «Тернополяни» читачі, сталося це якраз на Андрія, коли заведено робити «збитки». Звісно, на дитячі пустощі це мало схоже, адже тут діяли професіонали.

Злодії викрали автомобіль «Toyota Auris» сріблястого кольору, коли надворі було ще достатньо темно. Відеокамера, яка встановлена на будинку для спостереження, зафіксувала момент крадіжки. Все сталося за лічені хвилини. Крадіїв було троє.

Наразі справою займаються правоохоронці.