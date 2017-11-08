Оце молодь пішла: у п’яної подружки, яка нічого не пам’ятала, вимагав гроші на ремонт автомобіля
Більше п’ятнадцяти тисяч гривень віддала жителька Збаразького району своєму товаришу. Про це повідомила матір неповнолітньої правоохоронцям Чортківського відділу поліції.
16-річна краянка розповіла матері, що до неї звернувся товариш, та повідомив, що вона пошкодила його транспортний засіб. Потерпіла нічого не заперечувала, адже нічого не пам’ятала. Напередодні події, дівчина відпочивала в компанії друзів та випивала спиртні напої. Як результат – на наступний день студентка нічого не могла пригадати. Цим і скористався підозрюваний. Молодик попросив круглу суму на ремонт іномарки, яку нібито пошкодила неповнолітня.
Аби уникнути розголосу, збаражчанка обміняла власні золоті вироби на готівку, які в подальшому передала шахраєві. Сума чимала – 15 000 гривень.
Згодом про ситуацію дізналися родичі, які і повідомили поліцейських. Після спілкування з правоохоронцями підозрюваний у скоєнні афери зізнався.
24-річний парубок відповідатиме перед законом відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.
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