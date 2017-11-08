Оце молодь пішла: у п’яної подружки, яка нічого не пам’ятала, вимагав гроші на ремонт автомобіля

08/11/2017 0
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Більше п’ятнадцяти тисяч гривень віддала жителька Збаразького району своєму товаришу. Про це повідомила матір неповнолітньої правоохоронцям Чортківського відділу поліції.

16-річна краянка розповіла матері, що до неї звернувся товариш, та повідомив, що вона пошкодила його транспортний засіб. Потерпіла нічого не заперечувала, адже нічого не пам’ятала. Напередодні події, дівчина відпочивала в компанії друзів та випивала спиртні напої. Як результат  – на наступний день студентка нічого не могла пригадати. Цим і скористався підозрюваний. Молодик попросив круглу суму на ремонт іномарки, яку нібито пошкодила неповнолітня.

Аби уникнути розголосу, збаражчанка обміняла власні золоті вироби на готівку, які в подальшому передала шахраєві. Сума чимала – 15 000 гривень.

Згодом про ситуацію дізналися родичі, які і повідомили поліцейських. Після спілкування з правоохоронцями підозрюваний у скоєнні афери зізнався.

24-річний парубок відповідатиме перед законом відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

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