Отримати водійські права у Тернополі стало дорожче

Скарги про масове подорожчання можна побачити і почути майже на кожному кроці: у соціальних мережах, в маршрутних таксі, у навчальних закладах і навіть серед друзів, пише Галас.

– Вже кілька тижнів шукаю автошколу, щоб записатися на курси, – ділиться проблемою моя знайома. – От тільки з такими цінами власне оплата і буде головним критерієм відбору, бо вивчити правила дорожнього руху та усі знаки можна і вдома, а платити на тисячу – півтори більше охоти немає.

Дізнаймося, скільки в Тернополі треба викласти за те, щоб пройти курси водія.

Сьогодні у місті діє більш ніж десять шкіл, які навчають водінню. Вони представлені або окремими фірмами, або курсами на базі інших навчальних закладів: міжшкільного навчально-виробничого комбінату тощо. Власне від цього частково і залежить ціна за навчання.

Річ у тім, що державні автошколи отримують хоч мінімальне, проте все ж фінансування, завдяки чому зменшується оплата за саме навчання, проте не за практичну частину – їзду. Хоча, якщо порівняти ціни, то не така вже суттєво велика різниця – 1800-2500 гривень за курси у державних (чи на базі державних) та 2400-3200 у приватних закладах. Що стосується практичної частини, то за півтори – дві години їзди доведеться віддати 110 – 150 гривень.

– Все залежить від цінової політики у нашій державі, – стверджує директор автошколи “Двигун” Володимир Підгаєвський. – Якщо різко піднялися ціни на бензин, опалення, світло та компослуги, то ми мусимо давати раду із тим всім. Попри це, у нас ціни зросли лише на кілька гривень – 2600 коштують самі курси та 115 гривень дві години їзди. Багато мороки з мінімальними зарплатами. Владі не важливо, чи людина відпрацьовує ті 3200 грн, чи ні, але отримати вона їх повинна щомісяця. Та й ціни на запчастини – усе потрібно купляти нове: і колеса, і масла, і дрібні деталі. Великим автошколам, напевне, простіше.

Серед другорядних причин, що впливають на вартість навчання, також можна виділити й пору року. Зимою автомобіль витрачає більше пального (навіть на те, щоб його прогріти), а у корпусах включають опалення тощо. Тому різниця між літніми та зимовими курсами може становити від 100 до 300 гривень, а то й більше.