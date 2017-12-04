Отака зима: на Тернопільщині передають… дощі

04/12/2017 Розмір тексту:

Мінливу погоду передбачають в області на початку цього тижня. В регіоні можливі опади у вигляді мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду, місцями – хуртовини. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак метеорологи застерігають водіїв: у далекі подорожі без необхідності не вирушати.

Нестабільні погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до середини тижня. Далі передбачають часткове потепління, а також опади у вигляді дощів. А поки що ситуація на автошляхах залишатиметься небезпечною через ожеледицю. За прогнозами Укргідрометеоцентру, мінлива погода з ймовірністю опадів у вигляді мокрого снігу спостерігатиметься упродовж доби.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність. Часом можливий сильний північно-східний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі знижуватиметься до п’яти градусів морозу, а вдень може підвищуватися до двох градусів тепла. Це сприятиме утворенню ожеледиці на автошляхах».

Також метеорологи додають: через сильні опади та пониження температури повітря далі можуть утворюватися снігові замети на дорогах, а коливання температурних показників сприятиме ожеледиці.

Софія Романська