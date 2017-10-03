Освітяни із західних областей з’їхалися на прощу до Зарваниці. ФОТО

03/10/2017 Розмір тексту:

Проща у Зарваниці вкотре зібрала працівників освіти і науки. До Марійського духовного центру з’їхалися освітяни з Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської й Тернопільської областей. Вони молилися з мир в Україні, а також просили благословення для себе і своїх учнів.

Проща зібрала кілька сотень освітян з різних регіонів України.

«Педагоги завжди шукають духовного оновлення. Перебування на прощі – це чудовий час спокою, молитов і Божого благословення. Радує, що так багато людей приїхало. Ми можемо побути в спільності. Це все дає надію, що наше життя змінюватиметься. І все буде добре», – розповідає викладач Чортківського економічного коледжу Сергій Хорощак.

Проща тривала упродовж дня. Освітяни взяли участь в урочистій літургії, а також побували на екскурсіях.

«Ми чекали цієї прощі, готувалися. Загалом вона покликана згуртувати освітян області, а також працівників цієї галузі з інших регіонів. Показати, що їхня праця надзвичайно важлива. А ще ми очікуємо реалізації освітньої реформи, в якій надзвичайно важлива роль вчителя», – додає начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Нагадаємо, Всеукраїнську прощу освітян приурочили 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого.

Софія Романська