Остання в цьому році: у центрі Тернополя провели благодійну акцію

09/10/2017 Розмір тексту:

«Нагодуй та зігрій», – у центрі Тернополя вкотре відбулася благодійна акція, під час якої збирали їжу для безпритульних тварин. Небайдужі тернополяни приносили харчі, ліки, гроші та будівельні матеріали для створення центру перетримок.

Це вже остання благодійна акція в цьому році, – кажуть волонтери. Проте небайдужі люди можуть і далі передавати благодійну допомогу безпосередньо волонтерам.

«Ми вдячні всім тернополянам, які прийшли і пожертвували щось для наших чотирилапих друзів. Було зібрано багато їжі, а також ліків й інших дуже необхідних матеріалів. Цього року це остання акція в рамках проекту «Нагодуй та зігрій». Хоча ми продовжуємо працювати і будемо вдячні за подальшу допомогу та підтримку», – каже керівник ТОГО «Ноїв ковчег» Аліна Кошельовська.

Під час акції волонтери закликали прийняти безпритульних тварин. Тернополян запевняли, що для дружби не важлива порода.

Софія Романська