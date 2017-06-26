Останній тиждень червня на Тернопільщині буде вологим і прохолодним

26/06/2017 Розмір тексту:

Несприятливі погодні умови передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по всій території регіону можливі дощі та хмарність. Також частково знизиться температура повітря.

Початок тижня на Тернопільщині буде прохолодним, – кажуть метеорологи. В останні дні червня частково знизиться температура повітря, а також передбачають велику кількість опадів.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря опуститься до тринадцяти градусів тепла.

«Передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі 12 – 17 градусів тепла; вдень 22 – 27 градусів тепла. По всій території області передбачаються короткочасні дощі та грози».

За словами метеорологів, дещо стабілізується погода в кінці тижня. Передбачають більш теплу і суху погоду.

Софія Романська