Останній дзвоник у Тернополі: випускникам вистелили доріжку з троянд. ФОТО

26/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільські школярі сьогодні, 26 травня, відзначають свято «Останнього дзвоника». Вже від нині у них розпочинаються літні канікули.

Для багатьох це свято завжди хвилююче, а особливо це стосується випускників, які прощаються зі статусом учнів і зі школою назавжди. Тепер перед ними постають нові вибори, нові горизонти, нові радощі і тривоги. І, звичайно, ж іспити – державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання, які триватимуть ще до середини червня. А у тих, хто з поважних причин пропустить екзамени, чекає додаткова сесія у липні.

Легше й спокійніше, звісно, малечі, яка вже сьогодні сповна може радіти, що до них прийшло літи й відпочивати від уроків та домашніх завдань аж до 1 вересня.

Інтернет-видання Галас пропонує подивитися, яким свято “Останнього дзвоника” було у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,280 / 9.66m