Останні дні осені на Тернопільщині будуть дощовими
Дощову та хмарну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Місцями дощ переходитиме у мокрий сніг. А температура повітря залишатиметься плюсовою, у нічну пору можливі незначні заморозки. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.
Хмарність, місцями туман, дощі з мокрим снігом, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині на початку наступного тижня. Ожеледиця і погіршення видимості ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. За прогнозами метеорологів Укргідрометеоцентру, найближчими днями спостерігатиметься прохолодна дощова погода.
«У Західному регіоні передбачається хмарна погода. По всій території регіону можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура повітря: вночі від двох градусів морозу, до трьох градусів тепла, вдень: коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду».
Метеорологи кажуть: цьогорічна осінь завершиться дощами з мокрим снігом та легкими заморозками. А на початку грудня спостерігатиметься більш суха та морозяна погода.
Софія Романська
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