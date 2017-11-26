Останні дні осені на Тернопільщині будуть дощовими

26/11/2017 Розмір тексту:

Дощову та хмарну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Місцями дощ переходитиме у мокрий сніг. А температура повітря залишатиметься плюсовою, у нічну пору можливі незначні заморозки. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Хмарність, місцями туман, дощі з мокрим снігом, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині на початку наступного тижня. Ожеледиця і погіршення видимості ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. За прогнозами метеорологів Укргідрометеоцентру, найближчими днями спостерігатиметься прохолодна дощова погода.

«У Західному регіоні передбачається хмарна погода. По всій території регіону можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура повітря: вночі від двох градусів морозу, до трьох градусів тепла, вдень: коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду».

Метеорологи кажуть: цьогорічна осінь завершиться дощами з мокрим снігом та легкими заморозками. А на початку грудня спостерігатиметься більш суха та морозяна погода.

Софія Романська