Осколки авіабомби, яку знайшли у Тернополі, могли розлетітися на півтора кілометри. ВІДЕО

01/06/2017 0
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250-кілограмову авіабомбу вчора вивезли із Тернополя.

Небезпечний снаряд часів Другої світової війни знайшли вдень 30 травня на вулиці Нечая, що на Новому світі, повідомляє ТВ-4. На німецькій авіабомбі піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили два активні підривники. Їх заморозили, щоб змогти транспортувати снаряд.

Людей із сусідніх до знахідки будинків на час робіт евакуювали.

Знищили авіабомбу шляхом контрольованого підриву.

 

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