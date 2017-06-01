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Осколки авіабомби, яку знайшли у Тернополі, могли розлетітися на півтора кілометри. ВІДЕО
01/06/2017 0
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250-кілограмову авіабомбу вчора вивезли із Тернополя.
Небезпечний снаряд часів Другої світової війни знайшли вдень 30 травня на вулиці Нечая, що на Новому світі, повідомляє ТВ-4. На німецькій авіабомбі піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили два активні підривники. Їх заморозили, щоб змогти транспортувати снаряд.
Людей із сусідніх до знахідки будинків на час робіт евакуювали.
Знищили авіабомбу шляхом контрольованого підриву.
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